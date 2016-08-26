ГИБДД просят проверять качество огнетушителей у водителей

Ассоциация производителей пожарно-спасательной продукции и услуг «Союз 01» написала обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой создать межведомственную комиссию, ответственную за качество огнетушителей. Ассоциация также просит наделить инспекторов ГИБДД полномочиями по проверке не только наличия огнетушителя в авто, но и его качества. Об этом «Известиям» рассказал член президиума ассоциации «Союз 01» Павел Огай.

— В мире огнетушителями тушат более половины возгораний, а у нас рынок завален фальсификатом и муляжами, — рассказал Павел Огай. — Около 2 млн огнетушителей у нас производится и продается ежегодно. В магазинах в основном продаются российские огнетушители, но, как оказалось, они вообще не способны потушить возгорание. В некоторых внутри вместо порошка насыпан песок, в других — порошки, имитирующие тушение. В них либо низкое содержание, либо вовсе отсутствует фосфат — основной тушащий элемент, который очень дорого стоит. А производители, видимо, решают им пожертвовать. Никто реальный продукт не проверяет, не контролирует, а ситуация ведь катастрофическая. Водители сами не способны определить, какой продукт качественный, они узнают об этом, только когда произойдет возгорание, и будет уже поздно.

В письме сообщается, что проведенная ассоциацией проверка качества огнетушителей выявила, что более 65% автомобильных огнетушителей являются некачественными, то есть абсолютно непригодны для тушения. Такая проверка в России проводилась впервые. К автомобильным относятся огнетушители с зарядом не менее 2 кг (в соответствии со сводом правил СП 9.13130.2009, утвержденным приказом МЧС 25 марта 2009 года, все автомобили должны иметь в наличии огнетушитель, а при прохождении техосмотра необходимо его предъявить). Ассоциация проверила более 1 тыс. различных огнетушителей массой 2 кг более 20 разных производителей, предназначенных преимущественно для автомобилистов.

В обращении ассоциации обозначена и другая проблема с автомобильными огнетушителями: огромное количество муляжей, которые можно приобрести как в интернете, так и в обычном магазине. Продавцы прямо указывают: «Огнетушители для прохождения техосмотра», причем их цена довольно низкая — от 80 до 150 рублей. По словам Павла Огая, ГИБДД при проведении техосмотра не обращает внимание на сам огнетушитель, главное — его наличие и объем от 2 кг. Кроме того, по его словам, на части муляжей вообще нет маркировки о том, что это ненастоящий огнетушитель, что является прямым нарушением и вводит покупателей в заблуждение.

По мнению экспертов «Союза 01», отсутствие контроля на рынке огнетушителей приводит к катастрофической ситуации и ужасающей статистике: пожары на транспорте составляют 14% от всех возгораний в стране и стоят на втором месте после пожаров в жилых помещениях. В письме указывается, что «каждый год в нашей стране сгорает около 30 тыс. автомобилей, при этом около 10 тыс. транспортных средств за год пострадали именно из-за неисправности огнетушителей. Приводится статистика и по материальному ущербу: в среднем каждые два часа в России загорается пять транспортных средств, прямой материальный ущерб от пожаров на транспорте ежечасно составляет 211 тыс. рублей, в сутки владельцы автотранспортных средств суммарно получают прямой ущерб от пожаров на сумму более 5 млн рублей.

«Огонь распространяется молниеносно: салон автомобиля загорается за несколько секунд, за 10 минут легковой автомобиль полностью сгорает», — говорится в обращении.

Председатель комитета по промышленной, пожарной и экологической безопасности московского отделения «Опоры России» Сергей Чеботарев считает, что государственный контроль за качеством огнетушителей в нашей стране отсутствует, а сертификация вовсе не гарантирует качество. Потребители, по его мнению, не обладают компетенциями для выбора автомобильного огнетушителя, а о том, что огнетушитель некачественный, они узнают только в «час икс» — зачастую уже став потерпевшими.

— Из-за отсутствия контроля розница завалена откровенными муляжами и подделками по 100 рублей за штуку, которые покупают водители лишь для прохождения техосмотра, — сетует Сергей Чеботаерв. — Качественные огнетушители практически вытеснены более дешевыми, но при этом совершенно бесполезными образцами. Отечественные производители деградируют, вкладываясь в выпуск бесполезных огнетушащих порошков, имитирующих тушение огня. Сертификат выдают на этапе получения прав на выпуск продукции, а в процессе реализации производителей никто не проверяет, а если и намереваются проверить, то осведомляют об этом заблаговременно, давая недобросовестным предпринимателям возможность спрятать некачественную продукцию.

Усилить контроль за продаваемой продукцией «Союз 01» предлагает с помощью специальной межведомственной комиссии и силами инспекторов ГИБДД, которых необходимо наделить новыми полномочиями. Кроме того, предлагается провести по всей стране ряд семинаров и выпустить специальные брошюры, которые должны помочь сотрудникам ГИБДД оперативно выявлять некачественные огнетушители и информировать об этом водителей.

В МЧС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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