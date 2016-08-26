Экономический кризис обесценил авторитет учителей

Больше трети россиян считают профессию учителя непрестижной и почти половина — не позволяющей жить в материальном достатке. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о том, как соотечественники оценивают работу школьных учителей и состояние российского образования, показал, что из-за экономического кризиса престижность преподавательской деятельности снизилась в глазах россиян и вышла на уровень 2008 года, при этом 75% опрошенных удовлетворены работой школьных учителей.



Однозначно престижной профессию педагога назвали 21% респондентов. Аналогичные данные были в 2014 и в 2008 годах. Противоположной точки зрения придерживаются 37% опрошенных, в 2008 году такое мнение высказывали 35% россиян.

Материальный аспект профессии оценили не выше. Доля тех, кто полагает, что зарплаты учителей позволяют им жить в достатке, составляет только 15%. 42% россиян убеждены в обратном. Тогда как два года назад финансовое неблагополучие учителей отмечали 29% опрошенных.

В целом большинство респондентов (41%) поставили учителям за работу «удовлетворительно», 34% — оценили качество преподавания на «хорошо» и «отлично». 62% опрошенных, у которых есть дети и внуки школьного возраста, довольны преподавателями. Только 14% считают, что большинство учителей не справляются со своими обязанностями.

Несоответствие учителей профессиональным требованиям чаще всего россияне связывают с их невысоким доходом. Почти треть опрошенных провели параллель между некачественным образованием и уровнем зарплат педагогов. 12% уверены, что всему виной большая нагрузка, 11% — незаинтересованность в работе, 10% — отсутствие необходимой квалификации и опыта.

Председатель правления ВЦИОМа Константин Абрамов считает, что в последние несколько лет на фоне экономического кризиса в нашем обществе изменилось отношение к профессии учителя. Эксперт отмечает, что уровень доходов учителей не позволяет нашим согражданам считать труд педагогов достойно оплачиваемым, а профессию престижной.

— Более категоричны респонденты стали в оценке качества работы учителей. Ситуация ухудшилась по сравнению с 2000 годом. Наши граждане считают, что их учили лучше, чем учат детей сейчас. И пусть ностальгические нотки в оценках всегда преобладали, важна тенденция, что тех, кто считает современных учителей более профессиональными, становится меньше, — заметил аналитик.

С 2000 по 2016 год в полтора раза (с 32 до 53%) выросла доля респондентов, которые считают, что современные учителя стали работать хуже, чем те, кто учил их в школьные годы. Не согласились с этим высказыванием лишь 13%.

Общее состояние российского образования участники опроса оценили примерно так же, как и восемь лет назад: 48% пришлось на ответ «скорее средне», 31% — «неудовлетворительно», 14% — «хорошо». Опрошенные высказали уверенность в постепенном ухудшении ситуации. Больше стало тех, кто отмечает негативные изменения в образовательной сфере (с 34% во II квартале 2015 года до 41% в III квартале 2016 года), при этом сократилось число тех, кто видит положительные тенденции (с 21 до 14%).

Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Любовь Духанина считает, что престиж любой профессии зависит от уровня задач и зарплаты.

— У каждого из нас есть учитель, которому мы искренне говорим спасибо — за помощь и поддержку, за веру в наши силы, — сказала Любовь Духанина «Известиям». — Учителю нужно вернуть возможность работать с детьми, а не с бумагами, снизить нагрузку и отвязать его зарплату от необходимости ежемесячно подтверждать результаты своего труда отчетами. Тогда в профессию вернется ее исконный, глубинный смысл — развитие ума и душевных качеств ребенка, формирование человеческого потенциала. А это уже — самая престижная и почетная миссия.

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