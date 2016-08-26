Более 65% автомобильных огнетушителей — фальсификат и муляжи

Более половины огнетушителей в автомобилях на дорогах России являются фальсификатом и муляжами. Такие данные приводит Ассоциация производителей пожарно-спасательной продукции «Союз 01» (член «Опоры России») в своем обращении к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.



В письме сообщается, что в России впервые проводилась проверка качества огнетушителей. В результате было выявлено, что более 65% автомобильных огнетушителей являются некачественными, то есть абсолютно непригодны для тушения.



В связи с этим «Союз 01» предлагает создать межведомственную комиссию, ответственную за качество огнетушителей. Об этом «Известиям» рассказал член президиума ассоциации «Союз 01» Павел Огай.



— Около 2 млн огнетушителей у нас производится и продается ежегодно. В магазинах в основном продаются российские огнетушители, но, как оказалось, они вообще не способны потушить возгорание. В некоторых внутри вместо порошка насыпан песок, в других — порошки, имитирующие тушение. В них либо низкое содержание, либо вовсе отсутствует фосфат — основной тушащий элемент, который очень дорого стоит. А производители, видимо, решают им пожертвовать. Никто реальный продукт не проверяет, не контролирует, а ситуация ведь катастрофическая. Водители сами не способны определить, какой продукт качественный, они узнают об этом, только когда произойдет возгорание и будет уже поздно», — сказал Огай.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

ГИБДД просят проверять качество огнетушителей у водителей

