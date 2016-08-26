Дело о недостроенном Центре ГЛОНАСС передали в военный суд

Солнечногорский военный суд в сентябре начнет рассмотрение громкого дела о хищениях при строительстве Центра контроля и подтверждения характеристик системы ГЛОНАСС в подмосковном Королеве.

Как рассказал «Известиям» близкий к следствию источник, в июне этого года Следственный комитет передал дело на рассмотрение в Московский окружной военный суд, так как один из обвиняемых по делу являлся сотрудником управления Спецстроя при Минобороны. В окружном суде дело изучили и приняли решение, что его можно передать в суд гарнизонного уровня.

Предварительные слушания по делу запланированы на сентябрь этого года. Обвиняемыми проходят бывшие заместитель гендиректора ФГУП ЦНИИмаш Джордж Ковков, начальник отдела капитального строительства этой же организации Александр Чернов, гендиректор управления № 5 при Спецстрое Александр Белов, а также гендиректор ООО «СпецМонолит» Роман Мартыненко и гендиректор компании «Верный консалтинг» Дмитрий Белицкий.

Ковкову предъявлено обвинение по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Остальным фигурантам инкриминируются преступления, описанные ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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Дело о хищениях из бюджета ГЛОНАСС передано в военный суд