Причиной взрыва в Бельгии названа попытка самоубийства

Власти города Шиме отвергли версию теракта
Частичное обрушение спортивного комплекса в городе Шиме в Бельгии произошло при взрыве бытового газа из-за попытки самоубийства, заявили местные власти.
Как сообщил представитель кризисного центра при МВД Бельгии, инцидент не связан с терроризмом, передает РИА «Новости».
«Мы еще на 100% не уверены, но, вероятнее всего, речь идет о взрыве бытового газа из-за самоубийства. Других объяснений нет», — заявил чиновник.
Ранее сообщалось, что в спортивном центре города Шиме в Бельгии прогремел сильный взрыв, в результате которого здание частично обрушилось. По данным полиции, погиб один человек, двое пострадали. Полиция начала разбор завалов.
Читайте также:
Угроза взрыва в двух летящих в Брюссель самолетах оказалась ложной
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.