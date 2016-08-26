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Причиной взрыва в Бельгии названа попытка самоубийства

Власти города Шиме отвергли версию теракта

Частичное обрушение спортивного комплекса в городе Шиме в Бельгии произошло при взрыве бытового газа из-за попытки самоубийства, заявили местные власти.

Как сообщил представитель кризисного центра при МВД Бельгии, инцидент не связан с терроризмом, передает РИА «Новости».

«Мы еще на 100% не уверены, но, вероятнее всего, речь идет о взрыве бытового газа из-за самоубийства. Других объяснений нет», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что в спортивном центре города Шиме в Бельгии прогремел сильный взрыв, в результате которого здание частично обрушилось. По данным полиции, погиб один человек, двое пострадали. Полиция начала разбор завалов.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Причиной взрыва в Бельгии названа попытка самоубийства

Власти города Шиме отвергли версию теракта

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