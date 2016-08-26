Захватчик банка Арам Петросян доставлен в Пресненский суд Москвы

Обвиняемый в захвате заложников предприниматель Арам Петросян доставлен в суд. Пресненский районный суд в пятницу рассмотрит ходатайство следствия о его аресте.

Ранее «Известия» сообщали, что обанкротившийся бизнесмен полностью признал свою вину и сказал, что не собирался убивать заложников.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 августа в отделение Ситибанка, расположенного на Большой Никитской улице в Москве. Мужчина с коробкой на шее угрожал себя взорвать.

В помещении банка находились четыре человека, которые стали заложниками. Позже он всех освободил и сам сдался правоохранителям.



Араму Петросяну предъявлено обвинение по статье «Захват заложников».

