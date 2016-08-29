Сахалин и Камчатка не успевают освоить дорожные субсидии

Субсидии из федерального бюджета, направленные в прошлом году на реконструкцию и строительство региональных автодорог на Дальнем Востоке, не успевают освоить в Сахалинской области и Камчатском крае. В случае если до первого сентября региональные власти не смогут этого сделать, субсидии вернуться в федеральный бюджет.



О нарушениях сроков освоения средств стало известно на совещании Росавтодора с представителями администраций десяти дальневосточных субъектов, которые отчитались о проделанной работе. Как узнали «Известия», срок на их устранение дается до 1 сентября этого года. «В противном случае средства, которые были доведены в дорожные фонды субъектов Российской Федерации, будут возвращены в федеральный бюджет. Среди отстающих регионов Сахалинская область и Камчатский край», — сообщается в материалах Росавтодора.



Общий размер федеральных субсидий, направленных на дорожные работы на Дальнем Востоке в прошлом году, составил 16,1 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Росавтодоре. Порядка 16% этой суммы — средства из региональных дорожных фондов, которые туда были направлены из неосвоенных средств по итогам предыдущего дорожно-строительного сезона. В частности, по данным дорожного агентства, в бюджет Сахалинской области было возвращено порядка 636 млн рублей, а Камчатский краевой бюджет получил обратно 955 млн рублей.

Теперь система меняется, поскольку с 1 сентября 2016 года вступает в силу норма, согласно которой федеральные субсидии 2015 года, не использованные к 1 сентября в связи с отставанием по срокам реализации проектов, могут быть возвращены в федеральный бюджет, напомнили в Росавтодоре. Соответствующее постановление правительства №999 подписано 30 сентября 2014 года.



— Учитывая возможные риски, связанные с применением данных санкций, дорожные службы Сахалинской области и Камчатского края выразили готовность принять исчерпывающие меры для устранения существующего отставания в целевых показателях и кассовом освоении, — отметили в Росавтодоре.

В ходе состоявшегося совещания стало известно, что не все регионы достаточно активно используют и федеральные субсидии, выделенные уже в этом году. В частности, медленно работы идут в Бурятии, Забайкальском и Приморском краях и вновь — в Сахалинской области.

Впрочем, представители отстающих регионов заверили Росавтодор, что, несомненно, успеют до конца года выполнить все запланированные дорожные работы и освоить выделенные на это госсредства. В свою очередь, заместитель руководителя Росавтодора Григорий Прокуронов напомнил, что дорожное агентство продолжит максимально жестко за этим следить.

Самое пристальное внимание, по его словам, будет уделено выполнению мероприятий по ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Эта программа является частью обновленной комплексной государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» со сроком реализации до 2025 года. Общий объем финансирования по ФЦП предусмотрен в пределах 161 млрд рублей, в том числе 93 млрд рублей из федерального бюджета. Эти средства направляются в целом на развитие транспортной и энергетической инфраструктуры Дальнего Востока и Байкальского региона. Непосредственно на мероприятия по строительству и реконструкции автодорог в ФЦП предусмотрена сумма в пределах 70 млрд рублей, из которых 54 млрд — федеральные.

На реконструкцию важнейшего дорожного объекта в Сахалинской области — автодороги Южно-Сахалинск – Оха, которая связывает все муниципальные образования региона, по ФЦП до 2017 года из федерального бюджета предусмотрено выделение 2,9 млрд рублей.

В Камчатском крае федеральной программой запланирована реконструкция дороги Петропавловск-Камчатский–Мильково–Ключи–Усть-Камчатск, а также строительство автозимника продленного действия село Анавгай – поселок Палана. На них из бюджета страны направят 1,5 млрд и 213 млн соответственно.

Острая необходимость развития автодорожной сети обусловлена тем, что свыше тысячи населенных пунктов на Дальнем Востоке и в Забайкальском крае не имеют круглогодичной связи с опорной сетью автодорог, а значительная часть трасс не соответствует нормативному состоянию.

По мнению руководителя проектов по оценке направления «Финансовый консалтинг» Группы компаний SRG Татьяны Козловой, ситуация по освоению бюджетов на выполнение дорожных работ по Дальнему Востоку и Байкальскому региону в целом такая же, как и по остальным регионам России.

— Нужно отметить, что субсидии распределяются в том числе на местном, районном или областном уровне. Зачастую именно на муниципальном уровне в силу различных причин происходят задержки с выполнением дорожных работ, — полагает она.

В числе основных причин Татьяна Козлова называет задержки с подготовкой конкурсной документации и выставлением на торги лотов на ремонт и строительство дорог, что приводит к задержкам с заключением договоров с подрядчиками на местах. На сроки работ может повлиять трудное финансовое положение дорожных предприятий и отсутствие у них собственных средств для начала этих работ. Кроме того, отставание от графика случается из-за недофинансирования проектов, низкого уровня подготовки проектной документации и долгого получения необходимых экспертиз.

— На каждом этапе ответственные лица всегда найдут оправдание задержек с выполнением намеченных работ, так как процесс пока не настроен таким образом, чтобы на каждом уровне знали, например, когда поступит финансирование, когда будет разработана документация, и так далее, — пояснила Татьяна Козлова.

Она добавила, что самый низкий уровень освоения субсидий на дороги отмечается в Бурятии, Сахалинской области, Забайкальском и Приморском краях, в которых, по ее мнению, необходимо повышать уровень организации работ.

В Росавтодоре же наиболее частой причиной задержек называют позднее заключение контрактов с подрядными организациями из-за затягивания регионами процедуры отбора.

— Региональным дорожникам нужно объявлять конкурсы еще до того, как в региональный фонд будут доведены предусмотренные лимиты федерального финансирования. Таким образом, после их поступления можно будет практически сразу заключать контракт с выбранными подрядчиками, — посоветовали в Росавтодоре.

Агентство также настоятельно рекомендует регионам при поступлении межбюджетных трансфертов не тратить время и вносить корректировки в свои законы о бюджетах. Необходимые на этот счет разъяснения субъектам РФ были в этом году разосланы Минфином России, напоминает Росавтодор.

При рассмотрении возможных причин отставания от сроков реализации дорожных проектов необходимо учесть, что не во всех случаях оно связано с критическими трудностями. Иногда объясняется это проще, например, тем, что документы на приемку и оплату находятся еще в процессе работы и не попадают в сводный отчет, в то время как реализация проекта уже завершена. Устранить подобные причины нарушений в сжатые сроке вполне возможно.