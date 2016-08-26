Юрий Семин возглавил футбольный клуб «Локомотив»

Юрий Семин возглавил московский «Локомотив». Об этом сообщил Андрей Кирьяков, ранее занимавший пост технического директора клуба.

В настоящий момент Семин находится в Баковке и принимает дела. Исполняющий обязанности главного тренера команды Олег Пашинин пропустил тренировку, в пресс-службе сослались на болезнь специалиста, передает «Спорт-Экспресс».

Юрий Семин, ранее уже возглавлявший «Локомотив», дважды становился победителем чемпионата России — в 2002 и 2004 годах. Кроме того, под руководством Семина команда четыре раза становилась обладателем Кубка России и два раза — Суперкубка. Также Семин является четырехкратным cеребряным призером РФПЛ.

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