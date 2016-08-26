Ограничения на госзакупки коснутся только бюджетных организаций

По словам главы Минсельхоза Александра Ткачева, дефицита на внутреннем рынке ждать не стоит
Ограничения на госзакупки иностранных продуктов коснутся только государственных и муниципальных учреждений. Об этом заявил глава Министерства сельского хозяйства России Александр Ткачев.
«Постановление правительства вступит в силу с 3 сентября 2016 года и затронет только закупки продовольствия государственными и муниципальными органами, казенными и бюджетными учреждениями — например, школами, больницами, детскими садами», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
Глава ведомства отметил, что ограничение не будет распространяться на коммерческие закупки в сетевых магазинах и в оптово-розничном сегменте торговли продуктами питания. Также Ткачев подчеркнул, что в связи с введением ограничений не стоит ожидать дефицита на внутреннем рынке.
«Мы планируем также использовать производственные мощности наших соседей, например Белоруссии, отечественными фруктами и тепличными овощами Россия обеспечена лишь на треть, поэтому по этим позициям не вводятся ограничения, сначала надо существенно нарастить собственное производство», — сказал он.
Напомним, ранее в пятницу «Известия» сообщали о введении ограничений на 23 наименования иностранных продуктов. Меры коснутся рыбной, мясной (говядина, свинина, мясо птицы, телятина, субпродукты) и молочной продукции (молоко, масло, сливочные сыры). Также будет ограничена госзакупка риса, соли и сахара.
Уточнялось, что продукты будут исключаться по принципу «третий лишний». Это значит, что если в ходе закупки было подано не менее двух заявок на продукты, произведенные в странах Евразийского экономического союза (ЕврАзЭс), то заявка с импортной продукцией будет отклонена.
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