Де Мистура присоединился к переговорам Лаврова и Керри по Сирии

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура приехал в отель в Женеве, где проходит встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, передает корреспондент «Известий».

Мистура собирается рассказать Лаврову и Керри свое видение разрешения конфликта в Сирии.

Ранее «Известия» сообщали, что перед началом переговоров с госсекретарем США Джоном Керри министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал отвечать журналистам на вопрос о том, что препятствует прекращению огня в Сирии. «Я бы не хотел портить атмосферу переговоров», — шутливо сказал он американской корреспондентке, задавшей соответствующий вопрос.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран проходят в Женеве. Главная тема переговоров — налаживание координации РФ и США в борьбе с террористами в Сирии.