Де Мистура присоединился к переговорам Лаврова и Керри по Сирии

Представители двух стран встретились в Женеве
Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура приехал в отель в Женеве, где проходит встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, передает корреспондент «Известий».
Мистура собирается рассказать Лаврову и Керри свое видение разрешения конфликта в Сирии.
Ранее «Известия» сообщали, что перед началом переговоров с госсекретарем США Джоном Керри министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал отвечать журналистам на вопрос о том, что препятствует прекращению огня в Сирии. «Я бы не хотел портить атмосферу переговоров», — шутливо сказал он американской корреспондентке, задавшей соответствующий вопрос.
Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран проходят в Женеве. Главная тема переговоров — налаживание координации РФ и США в борьбе с террористами в Сирии.
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