Полиция не обнаружила бомбу в странном пакете в Люберцах

Силовики не обнаружили взрывного устройства в бесхозном пакете, из-за которого пришлось перекрыть движение в центре Люберец в Московской области. Угроза взрыва не подтвердилась.

«Угроза оказалась ложная, взрывного устройства в пакете не оказалось», — сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах Подмосковья.

Ранее «Известия» писали, что в центре Люберец движение автомобилей по Октябрьскому проспекту полностью перекрыто. С обеих сторон образовались заторы.