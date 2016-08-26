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Пятница,
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Полиция не обнаружила бомбу в странном пакете в Люберцах

Ранее в подмосковном городе перекрыли весь центр из-за подозрительного предмета

Силовики не обнаружили взрывного устройства в бесхозном пакете, из-за которого пришлось перекрыть движение в центре Люберец в Московской области. Угроза взрыва не подтвердилась.

«Угроза оказалась ложная, взрывного устройства в пакете не оказалось», — сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах Подмосковья.

Ранее «Известия» писали, что в центре Люберец движение автомобилей по Октябрьскому проспекту полностью перекрыто. С обеих сторон образовались заторы.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Полиция не обнаружила бомбу в странном пакете в Люберцах

Ранее в подмосковном городе перекрыли весь центр из-за подозрительного предмета

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