Соревнования паралимпийцев могут пройти в Подмосковье

Вопрос о том, как будут проходить соревнования российских паралимпийцев, если спортсмены не поедут на Игры в Рио-де-Жанейро, обсудят 27 августа на совещании. Эти соревнования могут пройти в Подмосковье.

27 августа пройдет собрание людей, которые будут заниматься соревнованиями паралимпийцев в России.

«Там будут выработаны некоторые концепции, которые потом надо будет уже более конкретно реализовывать. Единственное, что можно сказать — если эти соревнования будут, потому что возможен хороший вариант, что все-таки мы отправимся в Рио, — но если соревнования будут, то, скорее всего, они будут под Москвой», — сообщил «РИА Новости» президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

Ранее «Известия» писали, что государство продолжит поддерживать тренировочный процесс российских паралимпийцев до окончания судебных разбирательств, связанных с допуском наших спортсменов на Игры-2016.

Решение об отстранении российских паралимпийцев было принято 7 августа Международным паралимпийским комитетом (IPC) на основании доклада Макларена, опубликованного 18 июля, в котором утверждается, что 35 допинг-проб, взятых на Паралимпиаде в Сочи, бесследно исчезли.

Речь в докладе шла и о паралимпийской сборной. Однако российская сторона не получила имен спортсменов, пробы которых якобы исчезли.

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение отстранить российских спортсменов от Игр в Рио-де-Жанейро.

Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.