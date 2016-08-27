Лавров передал Керри информацию о составе «ан-Нусры»

США переданы данные о составе запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с американским коллегой Джоном Керри в Женеве.

Лавров отметил, что действия этой группировки требуют большого внимания и быстрого реагирования.

«Сегодня мы ознакомили наших американских партнеров с информацией о том, как мы видим состав «Джебхат ан-Нусры», какие более мелкие группировки входят в эту структуру, и уверен, что наши коллеги посмотрят на эту информацию, и она может оказаться полезной для них», — заявил Лавров.

Вместе с тем, глава МИД РФ отметил, что устойчивое прекращения огня в Сирии сильно зависит от четкого понимания, какие силы являются террористическими, а какие — оппозиционными.

«Без размежевания нормальных, здоровых оппозиционных сил и террористов я не вижу возможности обеспечить по-настоящему длительное и полноценное прекращение боевых действий, к чему мы все стремимся», — сказал Лавров, отметив, что нашел у Керри понимание этого вопроса.

По итогам встречи с госсекретарем США Джоном Керри глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что стороны договорились почти по всем вопросам урегулирования в Сирии, а в ближайшее время будут представлены результаты работы США и РФ по этому вопросу.

Лавров отдельно отметил, что Москва и Вашингтон находят все больше точек соприкосновения в разрешении ситуации в Сирии.

Последняя встреча главы российского МИДа и госсекретаря США прошла в июле в Москве и длилась более 13 часов. Тогда стороны не вышли с переговоров с конкретными договоренностями.

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