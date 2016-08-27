Пожар на складе на Алтуфьевском шоссе в Москве унес жизни 16 человек

Еще четверо пострадали в результате инцидента
При пожаре на складе рядом с Алтуфьевским шоссе на северо-востоке Москвы погибли 16 человек, еще четверо были доставлены в больницу, сообщил источник в экстренных службах столицы.
«В результате пожара на складе с типографской продукцией пострадали 20 человек, из них 16 погибли, четверо госпитализированы», — приводит «РИА Новости» сообщение источника. Ранее сообщалось об одном погибшем и 12 спасенных.
По его словам, жертвами инцидента могут быть граждане СНГ.
Напомним, возгорание произошло в здании склада типографии ООО «Печатный экспресс», расположенном по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 5. Пожару был присвоен второй ранг сложности.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, над выяснением обстоятельств произошедшего будут работать городские власти совместно с правоохранительными органами.
«На Алтуфьевском шоссе в промзоне произошел пожар. К сожалению, большое количество жертв. Будем разбираться вместе с правоохранительными органами», — написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
На Алтуфьевском шоссе в промзоне произошел пожар. К сожалению, большое кол-во жертв. Будем разбираться вместе с правоохранительными органами— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 августа 2016 г.
Как сообщил источник в экстренных службах, все 16 погибших были заблокированы в спальном помещении склада, расположенном на четвертом этаже, они задохнулись от дыма во сне. Для доступа к ним спасателям пришлось вскрывать стену.
Сейчас пожар ликвидирован, на месте происшествия работают специалисты экспертно-криминалистической лаборатории московского главка МЧС, а также сотрудники оперативных служб. По факту инцидента СК РФ возбудил административное дело по статье 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых бытовая, техническая и другие.
По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание в электрооборудовании.
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