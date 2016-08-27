МЧС назвало причину пожара на складе типографии в Москве

По данным министерства, возгорание началось из-за неисправности в светильнике
Сотрудники МЧС установили причину пожара на складе типографии на северо-востоке Москвы. По словам начальника столичного главка министерства Ильи Денисова, возгорание началось от светильника в помещении.
«Причина пожара установлена с точностью практически на 100%. Пожар начался из-за неисправности в светильнике», — приводит ТАСС сообщение начальника ГУ МЧС по Москве. Он также отметил, что на складе находилось множество легковоспламеняющихся жидкостей и печатной продукции.
Кроме того, Илья Денисов уточнил, что пожар начался на первом этаже в пристройке склада и распространился на второй этаж по шахте грузового лифта.
По словам прокурора Москвы Владимира Чурикова, который взял на личный контроль расследование обстоятельств трагедии, ведомство даст оценку обеспечению компанией пожарной безопасности, а также выполнению трудового и миграционного законодательства. «В случае выявления нарушений закона будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — цитирует «РИА Новости» сообщение прокурора.
При этом источник в правоохранительных органах сообщил, что на месте пожара сейчас работает специальная лаборатория, которая проводит замеры воздуха.
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил всех, принимавших участие в ликвидации последствий инцидента и оказании помощи пострадавшим.
«Спасибо пожарным, спасателям, врачам, которые участвовали в ликвидации пожара и его последствий. Уверен, виновные будут найдены и наказаны», — написал он в своем микроблоге в Twitter.
Спасибо пожарным, спасателям, врачам, которые участвовали в ликвидации пожара и его последствий. Уверен, виновные будут найдены и наказаны— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 августа 2016 г.
Напомним, пожар произошел ранним утром на складе типографии, расположенном по адресу: Алтуфьевское шоссе, 5. В результате погибли 17 человек, еще трое сейчас находятся в больнице. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).
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