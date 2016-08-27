Число жертв землетрясения в Италии возросло до 290 человек

Число погибших в результате землетрясения в центральной Италии возросло до 290 человек, сообщили местные власти.

Ранее сообщалось о 281 погибшем и 388 раненых.

«В субботу спасатели извлекли из-под завалов еще тела погибших, число жертв достигло 290 человек», — приводит агентство Associated Press заявление представителя службы гражданской обороны страны.

Сейчас в городе Асколи-Пичено проходит траурная церемония прощания с жертвами из области Марке, на ней присутствует президент страны Серджо Маттарелла, премьер-министр Маттео Ренци, главы обеих палат национального парламента Пьетро Грассо и Лаура Болдрини и другие высокопоставленные лица республики.



Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в ночь на 24 августа в центральной части Италии. Стихия затронула три области страны — Лацио, Умбрию и Марке. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Риети на глубине 4 км.

27 августа в Италии объявлен национальный траур по жертвам землетрясения.

