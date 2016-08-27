В НАК подтвердили уничтожение главаря бандподполья в КБР

Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил уничтожение двух боевиков в Кабардино-Балкарской Республике. По данным ведомства, один из них был главарем бандподполья.

«В ходе спецоперации в лесу обнаружен блиндаж, в котором укрывались боевики. На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться бандиты открыли по ним огонь. Силами спецназа ФСБ России двое боевиков были нейтрализованы», — приводит «Интерфакс» сообщение информцентра НАК.

По данным ведомства, личности злоумышленников уже установлены, один из них был главарем бандподполья, действующего на территории КБР, Алим Битоков. Боевики были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к нападению 14 августа на сотрудников ДПС ГИБДД на федеральной трассе «Кавказ».

На месте боестолкновения сотрудники правоохранительных органов обнаружили автоматы, большое количество боеприпасов и гранаты. Во время операции никто из гражданского населения и силовиков не пострадал.