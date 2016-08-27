В НАК подтвердили уничтожение главаря бандподполья в КБР

Боевики были причастны к нападению 14 августа на сотрудников ДПС ГИБДД на федеральной трассе «Кавказ»
Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил уничтожение двух боевиков в Кабардино-Балкарской Республике. По данным ведомства, один из них был главарем бандподполья.
«В ходе спецоперации в лесу обнаружен блиндаж, в котором укрывались боевики. На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться бандиты открыли по ним огонь. Силами спецназа ФСБ России двое боевиков были нейтрализованы», — приводит «Интерфакс» сообщение информцентра НАК.
По данным ведомства, личности злоумышленников уже установлены, один из них был главарем бандподполья, действующего на территории КБР, Алим Битоков. Боевики были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к нападению 14 августа на сотрудников ДПС ГИБДД на федеральной трассе «Кавказ».
На месте боестолкновения сотрудники правоохранительных органов обнаружили автоматы, большое количество боеприпасов и гранаты. Во время операции никто из гражданского населения и силовиков не пострадал.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.