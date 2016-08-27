Все погибшие при пожаре на складе в Москве были девушками до 25 лет

Все жертвы пожара на складе типографии на Алтуфьевском шоссе в Москве были девушками в возрасте от 20 до 25 лет, сообщил представитель общественной организации «Кыргыз биримдиги» Абдыганы Шакиров.

«Среди погибших на Алтуфьевском шоссе, по предварительным данным, одни девушки в возрасте от 20 до 25 лет. Они работали здесь. Сейчас на месте происшествия проводится опознание тел погибших», — приводит АГН «Москва» заявление Абдыганы Шакирова.

При этом агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МИД Киргизии сообщило, что 14 человек из 16 погибших на месте происшествия могли быть гражданками Киргизии.

Напомним, пожар на складе, расположенном по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 5, произошел рано утром 27 августа, его площадь составила 200 кв. м. После ликвидации возгорания сотрудники экстренных служб обнаружили 16 погибших, которые были заблокированы в спальном помещении склада. Позже стало известно, что одна из четырех пострадавших скончалась во время эвакуации.

По факту ЧП СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). По основной версии следствия, возгорание на складе произошло в результате короткого замыкания в лампе на первом этаже.