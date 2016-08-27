Адвокат подтвердил задержание россиянина в Ереване

Информацию о задержании в аэропорту Еревана гражданина РФ Олега Миронова подтвердил его адвокат Карен Нерсесян. По словам представителя защиты, мужчина обвиняется в отмывании денег и незаконной передаче технологий.

Ранее СМИ сообщали, что Олег Миронов был объявлен США в международный розыск по подозрению в торговле оружием.

«Пока мы точно не знаем, в чем его обвиняют, при задержании объявили, что он разыскивается властями США за отмывание $50 тыс. и передачу каких-то технологий», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя защиты.

При этом адвокат подчеркнул, что Олег Миронов был начальником отдела видеотехнологий в российско-белорусской фирме и не имел доступа к военным технологиям. Задержанный находился в Армении с супругой на отдыхе.

По словам Карена Нерсесяна, сейчас россиянин находится в изоляторе и суд в понедельник может вынести решение об экстрадиции задержанного в США.