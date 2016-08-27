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Роструд проведет проверку после пожара на складе на Алтуфьевском шоссе

Ведомство намерено установить, заключала ли типографская компания трудовые договоры с работниками

Роструд проводит проверку соблюдения требований трудового законодательства компанией «ООО «Печатный экспресс», на складе которой произошел пожар, унесший жизни 17 человек, сообщил руководитель ведомства Всеволод Вуколов.

«Рострудом проводится проверка «ООО «Печатный экспресс» по соблюдению работодателем норм трудового законодательства. Под вопросом наличие трудовых договоров с работниками и, следовательно, легальности трудовых отношений в организации», — цитирует главу Роструда «РИА Новости».

Напомним, пожар на складе, расположенном по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 5, произошел рано утром 27 августа, его площадь составила 200 кв. м. После ликвидации возгорания сотрудники экстренных служб обнаружили 16 погибших, которые были заблокированы в спальном помещении склада. Все они были девушками в возрасте от 20 до 25 лет. Позже стало известно, что одна из четырех пострадавших скончалась во время эвакуации.

По факту ЧП СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). По основной версии следствия, возгорание на складе произошло в результате короткого замыкания в лампе на первом этаже.

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Известия // суббота, 27 августа 2016 года

Роструд проведет проверку после пожара на складе на Алтуфьевском шоссе

Ведомство намерено установить, заключала ли типографская компания трудовые договоры с работниками

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