Посольство Украины в Москве забросали яйцами

У здания посольства Украины в Москве группа молодежи провела в субботу акцию протеста против нападения украинских радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве. В мероприятии приняли участие около 100 человек.

Как сообщает агентство ТАСС, протестующие выкрикивали лозунги «Руки прочь от наших дипломатов!», «Фашизм не пройдет!», «Хунту к ответу!».

Кроме того, во время акции молодые люди жгли файеры и закидывали украинское посольство яйцами.

Поскольку акция не была согласована, сотрудники полиции обратились к протестующим с просьбой разойтись, после чего группа молодых людей, выкрикивая «Помним Одессу, помним Донбасс!» и «Не забудем, не простим!», покинула Леонтьевский переулок, где расположен комплекс зданий посольства Украины.

Напомним, в субботу 27 августа в Киеве украинские радикалы напали на представительство Россотрудничества, забросав здание дымовыми шашками. Несмотря на то, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, правонарушители задержаны не были.

До этого радикалы совершили нападение на РЦНК 14 июля, в день рождения украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает срок в российской колонии по обвинению в подготовке теракта. Активисты забросали здание файерами.



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