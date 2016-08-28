Аэропорт на юго-востоке Турции подвергся ракетному обстрелу

По зданию гражданского аэропорта в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции были выпущены четыре ракеты. Согласно предварительным данным, в результате обстрела жертв нет. Отмены рейсов из-за инцидента не произошло.

Как пишет агентство Рейтер, пассажиров и сотрудников аэропорта отвели в безопасное место.

По информации, полученной от местных властей, целью атаки был контрольно-пропускной пункт полиции.

Отмечается, что в осуществлении ракетного обстрела подозреваются члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Ранее «Известия» писали, что в результате ракетного обстрела танковой колоны Вооруженных сил Турции в городе Джараблус в Сирии погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения. По информации СМИ, ракета была выпущена с территории подконтрольной курдским формированиям «Силы народной самообороны».

