Аэропорт на юго-востоке Турции подвергся ракетному обстрелу

Инцидент произошел в городе Диярбакыр
По зданию гражданского аэропорта в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции были выпущены четыре ракеты. Согласно предварительным данным, в результате обстрела жертв нет. Отмены рейсов из-за инцидента не произошло.
Как пишет агентство Рейтер, пассажиров и сотрудников аэропорта отвели в безопасное место.
По информации, полученной от местных властей, целью атаки был контрольно-пропускной пункт полиции.
Отмечается, что в осуществлении ракетного обстрела подозреваются члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
Ранее «Известия» писали, что в результате ракетного обстрела танковой колоны Вооруженных сил Турции в городе Джараблус в Сирии погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения. По информации СМИ, ракета была выпущена с территории подконтрольной курдским формированиям «Силы народной самообороны».
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