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В КНДР ответили на критику СБ ООН запуска баллистической ракеты

В посольстве республики в РФ отметили, что заявление Совбеза было якобы сфабриковано по подстрекательству США

В КНДР назвали сфабрикованным заявление СБ ООН, в котором представители международного сообщества резко осудили запуск властями республики баллистической ракеты, сообщили в посольстве Северной Кореи в РФ.

«Было опубликовано заявление для печати Совета Безопасности ООН, осуждающее испытание по запуску баллистической ракеты со стратегической подводной лодки и другие наши меры по укреплению самооборонных ядерных сил сдерживания», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В диппредставительстве пояснили, что власти страны решительно отвергают это заявление, поскольку оно якобы было сфабриковано «по подстрекательству США».

Ранее Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты, который был произведен 23 августа с подводной лодки КНДР. По мнению совета, такие действия являются грубым нарушением международных обязательств КНДР по резолюциям СБ ООН и дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове.

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Известия // воскресенье, 28 августа 2016 года

В КНДР ответили на критику СБ ООН запуска баллистической ракеты

В посольстве республики в РФ отметили, что заявление Совбеза было якобы сфабриковано по подстрекательству США

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