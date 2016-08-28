В КНДР ответили на критику СБ ООН запуска баллистической ракеты

В КНДР назвали сфабрикованным заявление СБ ООН, в котором представители международного сообщества резко осудили запуск властями республики баллистической ракеты, сообщили в посольстве Северной Кореи в РФ.



«Было опубликовано заявление для печати Совета Безопасности ООН, осуждающее испытание по запуску баллистической ракеты со стратегической подводной лодки и другие наши меры по укреплению самооборонных ядерных сил сдерживания», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В диппредставительстве пояснили, что власти страны решительно отвергают это заявление, поскольку оно якобы было сфабриковано «по подстрекательству США».

Ранее Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты, который был произведен 23 августа с подводной лодки КНДР. По мнению совета, такие действия являются грубым нарушением международных обязательств КНДР по резолюциям СБ ООН и дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове.

Читайте также:



Пекин впервые выступит против КНДР