Полиция Киева называет версию самоубийства Щетинина основной

Национальная полиция Украины рассматривает несколько версий смерти российского журналиста Александра Щетинина, среди которых самоубийство, сообщил начальник главного управления ведомства в Киеве Александр Крищенко.



Напомним, тело россиянина обнаружили в его квартире, у него было огнестрельное ранение в голову. Рядом с ним лежала предсмертная записка, а под стулом, на котором сидел журналист, был найден пистолет.

«Несколько версий: самоубийство, в том числе и профессиональная деятельность. Это такие основные направления, по которым мы работаем», — заявил Александр Крищенко в эфире телеканала «112 Украина». Он отказался говорить о содержании предсмертной записки и заявил, что «это личное».

Начальник полиции также отметил, что найденные улики подтверждают версию о самоубийстве, но по факту смерти журналиста было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 («Умышленное убийство») УК Украины, чтобы не упустить никаких деталей.

Россиянин Александр Щетинин был основателем информагентства «Новый регион». В 2014 году агентство разделилось на две редакции — уральскую и украинскую, а экс-глава наблюдательного совета «Нового региона» Александр Щетинин переехал в Киев. В тот же период он сделал заявление, что будет заниматься только Киевом и Украиной. Кроме того, журналист отказался от российского гражданства в пользу украинского.