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Полиция Киева называет версию самоубийства Щетинина основной

По словам начальника столичного ведомства, по факту смерти российского журналиста было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, чтобы не упустить никаких деталей

Национальная полиция Украины рассматривает несколько версий смерти российского журналиста Александра Щетинина, среди которых самоубийство, сообщил начальник главного управления ведомства в Киеве Александр Крищенко.

Напомним, тело россиянина обнаружили в его квартире, у него было огнестрельное ранение в голову. Рядом с ним лежала предсмертная записка, а под стулом, на котором сидел журналист, был найден пистолет.

«Несколько версий: самоубийство, в том числе и профессиональная деятельность. Это такие основные направления, по которым мы работаем», — заявил Александр Крищенко в эфире телеканала «112 Украина». Он отказался говорить о содержании предсмертной записки и заявил, что «это личное».

Начальник полиции также отметил, что найденные улики подтверждают версию о самоубийстве, но по факту смерти журналиста было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 («Умышленное убийство») УК Украины, чтобы не упустить никаких деталей.

Россиянин Александр Щетинин был основателем информагентства «Новый регион». В 2014 году агентство разделилось на две редакции — уральскую и украинскую, а экс-глава наблюдательного совета «Нового региона» Александр Щетинин переехал в Киев. В тот же период он сделал заявление, что будет заниматься только Киевом и Украиной. Кроме того, журналист отказался от российского гражданства в пользу украинского.

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Известия // воскресенье, 28 августа 2016 года

Полиция Киева называет версию самоубийства Щетинина основной

По словам начальника столичного ведомства, по факту смерти российского журналиста было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, чтобы не упустить никаких деталей

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