Опубликовано видео погромов в цыганской общине под Одессой

Для восстановления порядка на место происшествия были вызваны дополнительные отряды полиции
Опубликована видеозапись с места погрома цыганских домов в селе Лощиновка Одесской области. Беспорядки были учинены местными жителями после того, как полиция обнаружила подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки.
На записи, опубликованной на сервисе Youtube, видно, что среди наблюдающих за беспорядками есть и сотрудники полиции.
Всего в погроме домов цыганской общины участвовали около 300 человек, были разрушены шесть строений.
Напомним, тело 8-летней девочки со следами насильственной смерти было обнаружено 27 августа в заброшенном доме на окраине села. Сотрудники полиции привлекли к поискам злоумышленника кинологов с собакой, вскоре подозреваемый был найден. Им оказался 20-летний житель цыганской общины.
По факту погромов в цыганской общине полиция возбудила уголовное дело по статье 194 («Уничтожение или повреждение имущества»). На место происшествия были вызваны дополнительные отряды правоохранителей, им удалось установить контроль над ситуацией.
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