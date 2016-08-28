ПКР ожидает решения МПК по индивидуальным заявкам россиян 29 августа

Об этом сообщил глава федерации Владимир Лукин
29 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) примет решение по индивидуальным заявкам российских паралимпийцев на допуск к Играм в Рио-де-Жанейро, сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.
«Завтра, по-видимому, будет принято окончательное решение на данном этапе», — приводит слова Владимира Лукина ТАСС.
Напомним, Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил всех российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Такое решение было принято на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил коллективный иск российских паралимпийцев на решение о дисквалификации ПКР. Ведомство обжаловало решение CAS в Швейцарском федеральном суде, апелляция будет рассмотрена в понедельник.
С просьбами предоставить индивидуальный допуск в МПК обратились 23 российских спортсмена: пловчиха Олеся Владыкина, легкоатлеты Маргарита Гончарова, Алексей Ашапатов, Акжана Абдикаримова, Вероника Доронина, Ирина Вертинская, Наталья Кочерова, Александра Могучая, Владислав Баринов, Алексей Быченок, Александр Ганзей, Виталий Гриценко, Иван Гончаров и Арсен Курбанов, велосипедисты Алексей Обыденнов, Наталья Януто, Светлана Мошкович, Юлия Сибагатова, Сергей Батуков, Арслан Гильмутдинов, Сергей Пудов, Сергей Семочкин и Сергей Устинов.
На Паралимпиаде в Рио должны были выступить 267 спортсменов из России, но МПК уже начал перераспределять квоты национальной сборной РФ. В частности, 22 лицензии достались американским паралимпийцам.
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