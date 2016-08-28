ПКР ожидает решения МПК по индивидуальным заявкам россиян 29 августа

29 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) примет решение по индивидуальным заявкам российских паралимпийцев на допуск к Играм в Рио-де-Жанейро, сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.



«Завтра, по-видимому, будет принято окончательное решение на данном этапе», — приводит слова Владимира Лукина ТАСС.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил всех российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Такое решение было принято на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил коллективный иск российских паралимпийцев на решение о дисквалификации ПКР. Ведомство обжаловало решение CAS в Швейцарском федеральном суде, апелляция будет рассмотрена в понедельник.

С просьбами предоставить индивидуальный допуск в МПК обратились 23 российских спортсмена: пловчиха Олеся Владыкина, легкоатлеты Маргарита Гончарова, Алексей Ашапатов, Акжана Абдикаримова, Вероника Доронина, Ирина Вертинская, Наталья Кочерова, Александра Могучая, Владислав Баринов, Алексей Быченок, Александр Ганзей, Виталий Гриценко, Иван Гончаров и Арсен Курбанов, велосипедисты Алексей Обыденнов, Наталья Януто, Светлана Мошкович, Юлия Сибагатова, Сергей Батуков, Арслан Гильмутдинов, Сергей Пудов, Сергей Семочкин и Сергей Устинов.

На Паралимпиаде в Рио должны были выступить 267 спортсменов из России, но МПК уже начал перераспределять квоты национальной сборной РФ. В частности, 22 лицензии достались американским паралимпийцам.

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