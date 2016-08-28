Россия возобновляет чартерные авиарейсы в Турцию

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, отменяющее запрет на чартерные авиаперевозки в Турцию
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет запрет на чартерные авиаперевозки в Турцию.
Постановлением предписывается принять дополнительные меры, направленные на обеспечение авиационной безопасности при осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турцией. Кроме того, перевозчикам, выполняющим чартерные рейсы, рекомендуется обеспечить дополнительные меры безопасности.
Как сообщает «РИА Новости», ссылаясь на заявление вице-президента по транспорту Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, первые чартеры с туристами могут вылететь в Турцию уже на следующей неделе.
«Запрет снят, начинается формирование полетных программ, которые будут составляться с учетом спроса на рынке. Какое-то количество рейсов туроператоры поставят, а срок постановки рейсов может занять от двух-трех дней до недели», — приводит информагентство слова Горина.
Согласно заявлению руководителя Минтранса Максима Соколова, российские авиационные власти готовы обеспечить условия для осуществления чартерных рейсов, в том числе начать выдачу необходимых разрешений.
В Минтрансе отметили, что Росавиация проинформировала главный центр единой системы организации воздушного движения о снятии ограничений и направила телеграммы авиаперевозчикам, а те, в свою очередь, начали подавать заявки.
Ранее «Известия» писали, что Министерство транспорта РФ внесло в правительство проект постановления об отмене ограничений на чартерные перелеты в Турцию.
Напомним, авиасообщение между двумя странами было приостановлено после того, как 24 ноября 2015 года ВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. 28 июня президент республики Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Кремль послание, в котором извинился за инцидент и выразил заинтересованность в налаживании отношений двух государств. После разговора с турецким лидером президент России Владимир Путин поручил правительству вступить в переговоры с республикой для восстановления сотрудничества в торговле и других сферах.
По итогам встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедшей 9 августа в Санкт-Петербурге, Владимир Путин сообщил, что чартерные перелеты будут возобновлены в ближайшее время.
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