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Два объекта самостроя в Москве будут снесены утром 29 августа

Все остальные незаконные постройки из второго списка будут демонтированы в ночь на понедельник

Два объекта «второй волны» самостроя будут демонтированы не ночью, а утром 29 августа. Такое заявление сделал руководитель Госинспекции по недвижимости Москвы Сергей Шогуров.

«По просьбам местных жителей снос двух объектов начнется в семь утра», — приводит агентство «РИА Новости» слова Шогурова.

Глава ведомства уточнил, что это объекты, которые находятся по адресам: Кировоградская улица, 2б, и 2-я Кожевническая улица, 1а.

Шогуров отметил, что больше всего объектов самостроя — 24 штуки — будут демонтированы на юге российской столицы. Далее идет Восточный административный округ — 19 объектов. В центре Москвы планируют снести 12 объектов.

Ранее «Известия» писали, что в  ночь на 29 августа тяжелая техника начала демонтаж торговых павильонов на Большой Семеновской улице в Москве, признанных городскими властями самостроем.

В сносе незаконных построек, который пройдет в российской столице в ночь на понедельник, будет задействовано свыше 140 единиц техники.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Два объекта самостроя в Москве будут снесены утром 29 августа

Все остальные незаконные постройки из второго списка будут демонтированы в ночь на понедельник

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