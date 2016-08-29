Министерства и ЦБ РФ проверят в условиях «военного времени»

Министерство обороны РФ объявило о планах провести проверку на готовность к работе в условиях военного времени в ряде ведомств. Так, в мобилизационных мероприятиях, проводимых в рамках внезапной проверки ВС России, примут участие структурные подразделения Минкомсвязи, Минфина, Минпромторга, Росрезерва и Банка России.



«Территориальные органы исполнительной власти будут осуществлять координацию и контроль перевода сфер деятельности на работу в условиях военного времени, обеспечения мобилизационного развертывания и мероприятий территориальной обороны в зоне ответственности», — говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.



Кроме того, будет проводиться призыв граждан РФ из запаса, поставка автомобильной техники и формирование воинских частей территориальной обороны в Южном, Центральном военных округах и на Северном флоте.



В ведомстве отмечают, что впервые полевые учреждения ЦБ РФ займутся финансовым обеспечением войск в отрыве от постоянных пунктов дислокации.



Кроме того, сообщает оборонное ведомство, планируется проверить готовность ряда предприятий ОПК юга России к выполнению возложенных мобилизационных заданий на поставку и ремонт вооружения, военной и специальной техники в интересах создаваемых группировок войск.



25 августа в России началась внезапная проверка боеготовности войск. О том, что войска Южного, Западного и Центрального военных округов приводятся в полную боевую готовность с 7.00, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Глава ведомства также поручил проинформировать об этом военных атташе других стран.



Ранее «Известия» сообщали, что США выразили обеспокоенность внезапной проверкой боеготовности Вооруженных сил России.



В свою очередь, в российском внешнеполитическом ведомстве ответили, что претензии американской стороны звучат голословно и необоснованно.



Проверка боеготовности продлится до 31 августа.

