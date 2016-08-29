Нефть Brent опустилась до $49,30 за баррель

Нефтяные котировки снижаются в начале недели на фоне неуверенности инвесторов в том, что переговоры нефтедобывающих стран — членов ОПЕК в сентябре помогут стабилизировать рынок.

По состоянию на 9.12 мск стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent с поставкой в октябре опустилась на 1,25% и составила $49,30 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI торгуются по цене $46,97 за баррель (-1,42%), свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE Futures.

Как сообщает «РИА Новости», на этой неделе ОПЕК, скорее всего, возобновит диалог о заморозке добычи «черного золота» со странами внутри организации и не входящими в нее.

Кроме того, на прошлой неделе глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил об отсутствии необходимости вмешательства в ситуацию на нефтяном рынке, поскольку спрос на черное золото растет. Он также сообщил, что добыча нефти в стране сохранится на достигнутом в июле уровне в 10,67 млн баррелей в сутки.

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