В эвакуированном аэропорту Лос-Анджелеса задержали Зорро

Полиция США задержала в аэропорту Лос-Анджелеса неизвестного в костюме Зорро после сообщений о стрельбе.

Как сообщает The Daily Mail, мужчина был вооружен пластиковым мечом, но сопротивления при задержании не оказывал.



При этом очевидец, который снимал арест, сказал, что «Зорро» вел себя спокойно и ничего не делал.



Полиция пока также не подтверждает, что мужчина замешан в инциденте с эвакуацией аэропорта.

Перед этим сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса эвакуировала пассажиров из одного из терминалов местного аэропорта после информации о якобы произошедшей там стрельбе.



Между тем тревога оказалась ложной. В отчете полиции говорится, что это были не выстрелы, а просто громкие звуки. Правоохранители обыскали воздушную гавань и ничего подозрительного не нашли.

Аэропорт восстановил свою работу.

Зорро — вымышленный персонаж, вариация на тему Робин Гуда, «герой в маске», который приходит на помощь обездоленным жителям Новой Испании.

