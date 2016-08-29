В эвакуированном аэропорту Лос-Анджелеса задержали Зорро

О связи «героя в маске» с инцидентом, из-за которого была эвакуирована воздушная гавань, пока не сообщается
Полиция США задержала в аэропорту Лос-Анджелеса неизвестного в костюме Зорро после сообщений о стрельбе.
Как сообщает The Daily Mail, мужчина был вооружен пластиковым мечом, но сопротивления при задержании не оказывал.
People a little bit on the edge, but who can blame them, after all these #NothingToDoWithIslam attacks?#Zorro https://t.co/9H2xGZSxtz— R&G (@rgenci57) 29 августа 2016 г.
При этом очевидец, который снимал арест, сказал, что «Зорро» вел себя спокойно и ничего не делал.
Полиция пока также не подтверждает, что мужчина замешан в инциденте с эвакуацией аэропорта.
Перед этим сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса эвакуировала пассажиров из одного из терминалов местного аэропорта после информации о якобы произошедшей там стрельбе.
Между тем тревога оказалась ложной. В отчете полиции говорится, что это были не выстрелы, а просто громкие звуки. Правоохранители обыскали воздушную гавань и ничего подозрительного не нашли.
Аэропорт восстановил свою работу.
Зорро — вымышленный персонаж, вариация на тему Робин Гуда, «герой в маске», который приходит на помощь обездоленным жителям Новой Испании.
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