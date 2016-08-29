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Понедельник,
29 августа
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В эвакуированном аэропорту Лос-Анджелеса задержали Зорро

О связи «героя в маске» с инцидентом, из-за которого была эвакуирована воздушная гавань, пока не сообщается

Полиция США задержала в аэропорту Лос-Анджелеса неизвестного в костюме Зорро после сообщений о стрельбе. 

Как сообщает The Daily Mail, мужчина был вооружен пластиковым мечом, но сопротивления при задержании не оказывал.

При этом очевидец, который снимал арест, сказал, что «Зорро» вел себя спокойно и ничего не делал.

Полиция пока также не подтверждает, что мужчина замешан в инциденте с эвакуацией аэропорта.

Перед этим сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса эвакуировала пассажиров из одного из терминалов местного аэропорта после информации о якобы произошедшей там стрельбе.

Между тем тревога оказалась ложной. В отчете полиции говорится, что это были не выстрелы, а просто громкие звуки. Правоохранители обыскали воздушную гавань и ничего подозрительного не нашли.

Аэропорт восстановил свою работу.

Зорро — вымышленный персонаж, вариация на тему Робин Гуда, «герой в маске», который приходит на помощь обездоленным жителям Новой Испании.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

В эвакуированном аэропорту Лос-Анджелеса задержали Зорро

О связи «героя в маске» с инцидентом, из-за которого была эвакуирована воздушная гавань, пока не сообщается

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