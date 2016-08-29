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Определены даты встреч Минской контактной группы в октябре и ноябре

Очередные раунды переговоров в столице Республики Беларусь состоятся 5 и 26 октября, 9 и 23 ноября

Помощник полпреда самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в Минске Виктория Талакина сообщила, что очередные раунды переговоров контактной группы по урегулированию украинского кризиса пройдут в столице Республики Беларусь 5 и 26 октября, 9 и 23 ноября.

«Встреча в Минске назначена в октябре на 5 и 26, в ноябре — на 9 и 23 число», — передает ее слова агентство «РИА Новости».

В феврале 2014 года после переворота на Украине ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных республик. Жертвами военного конфликта, по данным ООН, стали более 9 тыс. человек.

Минская контактная группа — один из форматов урегулирования ситуации в Донбассе, который существует при поддержке России с сентября 2014 года. В рамках формата были подписаны три соглашения, получивших название «Минские». Именно они легли в основу мирного урегулирования.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Определены даты встреч Минской контактной группы в октябре и ноябре

Очередные раунды переговоров в столице Республики Беларусь состоятся 5 и 26 октября, 9 и 23 ноября

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