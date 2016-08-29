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В Ереванский суд не поступали документы на задержанного в россиянина

Адвокат гражданина РФ Сергея Миронова Карен Нерсисян допускает, что его клиент будет сегодня отпущен на свободу

Материалы на задержанного в Ереване гражданина России Сергея Миронова пока не поступали в суд столицы Армении.

«По данным на 11.00 по местному времени документов на имя задержанного Миронова в суд не поступало», - передают слова начальника управления протокола и по связям с общественностью Судебного департамента Армении Армада Хачатуряна «РИА новости».

Адвокат задержанного Карен Нерсисян также заявил, что подал заявку на аккредитацию в Палате адвокатов Армении, чтобы иметь возможность защищать интересы своего клиента на территории этой страны.

При поступлении официальных документов суд может вынести решение об экстрадиции задержанного в США. Однако, по словам адвоката, есть вероятность, что его клиент будет сегодня отпущен, поскольку по линии Интерпола Сергей Миронов официально не числится в розыске.

27 августа в Армении по запросу США был задержан 30-летний москвич Сергей Миронов. Его объявили в международный розыск по подозрению в торговле оружием. На данный момент Сергей Миронов арестован и находится в следственном изоляторе.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

В Ереванский суд не поступали документы на задержанного в россиянина

Адвокат гражданина РФ Сергея Миронова Карен Нерсисян допускает, что его клиент будет сегодня отпущен на свободу

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