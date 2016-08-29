В Ереванский суд не поступали документы на задержанного в россиянина

Адвокат гражданина РФ Сергея Миронова Карен Нерсисян допускает, что его клиент будет сегодня отпущен на свободу
Материалы на задержанного в Ереване гражданина России Сергея Миронова пока не поступали в суд столицы Армении.
«По данным на 11.00 по местному времени документов на имя задержанного Миронова в суд не поступало», - передают слова начальника управления протокола и по связям с общественностью Судебного департамента Армении Армада Хачатуряна «РИА новости».
Адвокат задержанного Карен Нерсисян также заявил, что подал заявку на аккредитацию в Палате адвокатов Армении, чтобы иметь возможность защищать интересы своего клиента на территории этой страны.
При поступлении официальных документов суд может вынести решение об экстрадиции задержанного в США. Однако, по словам адвоката, есть вероятность, что его клиент будет сегодня отпущен, поскольку по линии Интерпола Сергей Миронов официально не числится в розыске.
27 августа в Армении по запросу США был задержан 30-летний москвич Сергей Миронов. Его объявили в международный розыск по подозрению в торговле оружием. На данный момент Сергей Миронов арестован и находится в следственном изоляторе.
Читайте также: Жена Сергея Миронова рассказала о его задержании в аэропорту Еревана
Читайте также: http://izvestia.ru/news/629173
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.