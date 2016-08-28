Жена Сергея Миронова рассказала о его задержании в аэропорту Еревана

Супруга Сергея Миронова Юлия рассказала о задержании ее мужа в аэропорту в Ереване. По словам женщины, ее супруг был задержан на паспортном контроле. В настоящий момент Сергей Миронов находится в КПЗ, а в понедельник суд рассмотрит вопрос о его аресте.

«Это произошло вчера днем. Сергея задержали на паспортном контроле, его отдали в национальную безопасность Армении. Он задержан, находится в КПЗ, а в понедельник будет суд, чтобы произвести арест и начать следствие», - рассказала Юлия сайту ТРК «Звезда».

«Хотелось бы, чтобы Россия своего гражданина забрала. Чтобы уже дома разбирались с ситуацией», - добавила она.

Женщина также отметила хорошее отношение армянской стороны по отношению к ее мужу.

«Меня очень радует отношение армянской стороны. Все настроены очень благосклонно к нему. Все понимают абсурдность ситуации», - сказала супруга Сергея Миронова.

Напомним, Сергей Миронов был объявлен США в международный розыск по подозрению в торговле оружием.

Позже, гражданин России Сергей Миронов был задержан в аэропорту Еревана, а информацию о его задержании подтвердил его адвокат Карен Нерсесян. По словам представителя защиты, мужчина обвиняется в отмывании денег и незаконной передаче технологий.

При этом адвокат подчеркнул, что Сергей Миронов был начальником отдела видеотехнологий в российско-белорусской фирме и не имел доступа к военным технологиям. Задержанный находился в Армении с супругой на отдыхе.

По словам Карена Нерсесяна, сейчас россиянин находится в изоляторе и суд в понедельник 29 августа может вынести решение об экстрадиции задержанного в США.

Отметим, что Госдепартамент США не стал комментировать ситуацию с задержанием в аэропорту Еревана российского гражданина Сергея Миронова. Глава пресс-службы Госдепа Элизабет Трюдо переадресовала все вопросы по этому поводу к местным властям, которые задержали россиянина.

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