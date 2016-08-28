Клинцевич: США хотят бросить камень раздора между Москвой и Ереваном

По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, США, потребовав экстрадиции россиянина Сергея Миронова из Армении, пытаются бросить «камень раздора» между Москвой и Ереваном.

«Не знаю, насколько обоснованы обвинения в адрес российского гражданина. Этот вопрос можно решить и в общем порядке. Но в данном случае речь идет не только и не столько об обычной практике США – попытке охватить своей юрисдикцией весь мир», - приводят «РИА Новости» слова Клинцевича.

Представитель Совета Федерации добавил, что преследуется еще одна вполне определенная цель – «бросить камень раздора между Россией и Арменией».

«Очень хотелось бы надеяться, что армянская сторона будет иметь это ввиду, принимая решение об экстрадиции Сергея Миронова в США», — отметил Франц Клинцевич.

Ранее «Известия» писали, что Госдепартамент США не стал комментировать ситуацию с задержанием в аэропорту Еревана российского гражданина Сергея Миронова. Глава пресс-службы Госдепа Элизабет Трюдо переадресовала все вопросы по этому поводу к местным властям, которые задержали россиянина.

Напомним, Сергей Миронов был объявлен США в международный розыск по подозрению в торговле оружием.

Позже, информацию о задержании в аэропорту Еревана гражданина России Сергея Миронова подтвердил его адвокат Карен Нерсесян. По словам представителя защиты, мужчина обвиняется в отмывании денег и незаконной передаче технологий.

При этом адвокат подчеркнул, что Сергей Миронов был начальником отдела видеотехнологий в российско-белорусской фирме и не имел доступа к военным технологиям. Задержанный находился в Армении с супругой на отдыхе.

По словам Карена Нерсесяна, сейчас россиянин находится в изоляторе и суд в понедельник 29 августа может вынести решение об экстрадиции задержанного в США.