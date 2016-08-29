Первым чартером из РФ в Турцию станет рейс Москва–Анталья 2 сентября

Первый чартерный рейс из России в Турцию состоится 2 сентября. Об этом свидетельствует информация на сайте российской компании «Интурист», которая уже открыла продажу путевок на курорт Анталья. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что полеты будут выполняться пять раз в неделю на лайнерах Turkish Airlines до конца октября.

Днем ранее стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене запрета на чартерные перелеты российских авиакомпаний в Турцию, сообщили в пресс-службе кабмина.

Постановлением предписывается принять дополнительные меры, направленные на обеспечение авиационной безопасности при осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турецкой Республикой. Кроме того, перевозчикам, выполняющим чартерные рейсы, рекомендуется обеспечить дополнительные меры безопасности.



Напомним, авиасообщение между двумя странами было приостановлено, после того как 24 ноября 2015 года ВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. 28 июня этого года президент республики Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Москву послание, в котором извинился за инцидент и выразил заинтересованность в налаживании отношений между двумя странами. По итогам встречи с Эрдоганом, прошедшей 9 августа в Санкт-Петербурге, российский лидер Владимир Путин сообщил, что чартерные перелеты будут возобновлены в ближайшее время.

