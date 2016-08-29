Интерпол может заняться розыском экс-министра обороны Украины Ежеля

Интерпол приступил к изучению запроса Киева на объявление в розыск экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля, сообщил глава рабочего аппарата ведомства в республике Василий Неволя.

— По Ежелю было два запроса. Один, о госизмене, отклонен. Есть и второй — по статье 364 Уголовного кодекса Украины. Злоупотребление властью или служебным положением отнесено к разряду экономических преступлений. С 1 июля он изучается генсекретариатом, — заявил представитель Интерпола в интервью изданию «Сегодня».

Василий Неволя пояснил, что злоупотребление властью инкриминируется Михаилу Ежелю только в связи с его должностью министра обороны Украины, от которой он был отстранен в 2012 году, и не связано с его работой в диппредставительстве страны в Белоруссии.

Михаил Ежель занял пост посла Украины в 2013 году, но 11 мая 2015 года был отстранен от должности указом президента страны Петра Порошенко. Соответствующее предложение главе государства направил депутат Верховной рады от партии «Народный фронт» Игорь Гузь, который обвинил экс-министра в том, что он «развалил тыловое обеспечение украинской армии».

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