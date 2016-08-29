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Следовавший в Париж рейс Air France задержали на двое суток из-за мыши

Грызун забрался в кабину пилотов и мог перегрызть проводку

Рейс авиакомпании Air France, вылетавший по маршруту Бамако (Мали) — Париж, пришлось задержать на двое суток из-за мыши, пробравшейся на борт самолета. После поимки грызуна, забравшегося в кабину пилотов, необходимо было проверить, нет ли повреждений электропроводки.

Действующие правила запрещают полеты без тщательной проверки после возникновения подобных ситуаций из-за опасности повреждения электропроводки, передает французский телеканал BFM TV.

Главное внимание сотрудников компании уделяется безопасности полетов, сообщил представитель авиакомпании Кристоф Помье.

Рейс пришлось отложить, во-первых, из-за того что на поимку грызуна ушло много времени, а во-вторых, для обеспечения экипажу необходимого отдыха. В Бамако у французской авиакомпании не было сотрудников для замены экипажа, пишет сайт «Комсомольской правды».

Пассажиры рейса получили официальные извинения от представителей авиаперевозчика и могут рассчитывать на компенсацию. На время задержки полета все они были размещены в отелях Бамако.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Следовавший в Париж рейс Air France задержали на двое суток из-за мыши

Грызун забрался в кабину пилотов и мог перегрызть проводку

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