Следовавший в Париж рейс Air France задержали на двое суток из-за мыши

Грызун забрался в кабину пилотов и мог перегрызть проводку
Рейс авиакомпании Air France, вылетавший по маршруту Бамако (Мали) — Париж, пришлось задержать на двое суток из-за мыши, пробравшейся на борт самолета. После поимки грызуна, забравшегося в кабину пилотов, необходимо было проверить, нет ли повреждений электропроводки.
Действующие правила запрещают полеты без тщательной проверки после возникновения подобных ситуаций из-за опасности повреждения электропроводки, передает французский телеканал BFM TV.
Главное внимание сотрудников компании уделяется безопасности полетов, сообщил представитель авиакомпании Кристоф Помье.
Рейс пришлось отложить, во-первых, из-за того что на поимку грызуна ушло много времени, а во-вторых, для обеспечения экипажу необходимого отдыха. В Бамако у французской авиакомпании не было сотрудников для замены экипажа, пишет сайт «Комсомольской правды».
Пассажиры рейса получили официальные извинения от представителей авиаперевозчика и могут рассчитывать на компенсацию. На время задержки полета все они были размещены в отелях Бамако.
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