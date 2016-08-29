МЧС РФ поможет Италии в ликвидации последствий землетрясений

В страну будут направлены оперативная группа ведомства и четыре мобильных диагностических комплекса «Струна»
Сотрудники МЧС России окажут помощь Италии в ликвидации последствий землетрясения, унесшего жизни около 300 человек, сообщили в пресс-службе министерства.
«В Италию по запросу итальянских властей уже направлена оперативная группа МЧС для определения объема и вида необходимой помощи. Кроме того, Италия обратилась к МЧС с просьбой помочь в проведении оценки технического состояния зданий и сооружений, пострадавших от землетрясения», — указано в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в ликвидации последствий подземных толчков будут задействованы четыре мобильных диагностических комплекса «Струна», с помощью которых обследуют здания в районе землетрясения. В основе комплекса содержатся датчики, способные различать колебания зданий любого качества и любой степени износа, что позволяет обнаружить даже прислонившегося к стене человека по биению его сердца. «После таких исследований возможно будет сделать однозначные выводы о состоянии дома или другого объекта и его пригодности», — пояснили в МЧС.
Напомним, после мощного землетрясения в Италии, затронувшего обширную зону Апеннинского хребта, погибли 294 человека. Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел 24 августа в 03.36 по местному времени (04.36 мск), а затем за ним последовал толчок магнитудой 5,4 и серия мощных афтершоков.
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