Правозащитники: в секретной тюрьме СБУ содержатся двое граждан РФ

По данным правозащитной организации Amnesty International и Human Rights Watch, в секретной тюрьме Службы безопасности Украины (СБУ) в Харькове до сих пор остаются пятеро заключенных, среди них два гражданина Российской Федерации.



«Двое — российские граждане, еще двое — граждане Украины из Харькова. Пятый человек, предположительно, страдает психическим заболеванием, однако заключенные, которые были недавно освобождены, не смогли сообщить информации по поводу его личности», — говорится в совместном пресс-релизе правозащитников.



Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на документ, одним из заключенных является россиянин Владимир Безобразов. Имя второго гражданина РФ не приводится.



Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре прошлого года, Безобразов был задержан сотрудниками силовых структур Украины в июне 2014 года и помещен в один из СИЗО Одессы, ему было предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



Напомним, из «секретной тюрьмы СБУ» были освобождены 13 человек. Заключенные, как утверждают правозащитники, вышли на свободу после публикации доклада «Вас не существует», в котором рассказывалось о тайных тюрьмах на Украине.



В свою очередь в СБУ опровергает информацию о существовании секретных тюрем.

Напомним, помощник генсека ООН по правам человека Иван Шимонович сообщил, что нарушения прав человека на Украине приняли систематический характер. Он рассказал, что СБУ массово задерживает ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса и содержит их в секретных тюрьмах, где они подвергаются пыткам.



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