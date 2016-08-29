Интерпол отказал Украине в розыске лидеров ДНР и ЛНР

Глава рабочего аппарата Интерпола на Украине Василий Неволя заявил, что Интерпол отклонил запросы украинской стороны о розыске руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.



Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию «Сегодня.ua».

«Запросы на розыск были отклонены», — сказал Неволя.



Также Интерпол отклонил запросы на объявление в розыск ополченцев Донбасса — командира батальона «Спарта» Арсения Павлова (позывной «Моторола»), Игоря Гиркина (Стрелкова) и Игоря Безлера.



Представитель Интерпола уточнил, что отказ связан с политической составляющей.



Ранее Интерпол приступил к изучению запроса Киева на объявление в розыск экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля.

