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Интерпол отказал Украине в розыске лидеров ДНР и ЛНР

В международной организации уточнили, что отказ связан с политической составляющей

Глава рабочего аппарата Интерпола на Украине Василий Неволя заявил, что Интерпол отклонил запросы украинской стороны о розыске руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. 

Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию «Сегодня.ua».

«Запросы на розыск были отклонены», — сказал Неволя.

Также Интерпол отклонил запросы на объявление в розыск ополченцев Донбасса — командира батальона «Спарта» Арсения Павлова (позывной «Моторола»), Игоря Гиркина (Стрелкова) и Игоря Безлера.

Представитель Интерпола уточнил, что отказ связан с политической составляющей.

Ранее Интерпол приступил к изучению запроса Киева на объявление в розыск экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Интерпол отказал Украине в розыске лидеров ДНР и ЛНР

В международной организации уточнили, что отказ связан с политической составляющей

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