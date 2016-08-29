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В Москве арестован бывший топ-менеджер ФСК «ЕЭС»

Валерий Гончаров заключен под стражу на два месяца

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего зампреда правления Федеральной сетевой компании «Единая энергетическая система» Валерия Гончарова по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Он заключен под стражу на два месяца по ходатайству следствия, сообщает Утро.ru.

Напомним, сотрудники УСБ ФСБ задержали Валерия Гончарова в одном из аэропортов Москвы по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергомоста в Крым. Правоохранительные органы провели обыски по месту работы подозреваемого и по нескольким его домашним адресам.

В ФСК «Единая энергетическая система» сообщили, что задержанный Валерий Гончаров с начала августа не работает в компании.

Как пояснили в «ЕЭС», энергомост через Керченский пролив был введен с опережением нормативных сроков на полтора года и нарушений при его строительстве допущено не было.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

В Москве арестован бывший топ-менеджер ФСК «ЕЭС»

Валерий Гончаров заключен под стражу на два месяца

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