В Москве арестован бывший топ-менеджер ФСК «ЕЭС»

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего зампреда правления Федеральной сетевой компании «Единая энергетическая система» Валерия Гончарова по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Он заключен под стражу на два месяца по ходатайству следствия, сообщает Утро.ru.

Напомним, сотрудники УСБ ФСБ задержали Валерия Гончарова в одном из аэропортов Москвы по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергомоста в Крым. Правоохранительные органы провели обыски по месту работы подозреваемого и по нескольким его домашним адресам.



В ФСК «Единая энергетическая система» сообщили, что задержанный Валерий Гончаров с начала августа не работает в компании.

Как пояснили в «ЕЭС», энергомост через Керченский пролив был введен с опережением нормативных сроков на полтора года и нарушений при его строительстве допущено не было.

