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Доллар преодолел отметку в 65 рублей на открытии торгов

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Падение курса российской валюты происходит на фоне снижения мировых цен на нефть

При открытии торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 65 рублей, а евро подорожал до 72,82 рубля. Российская национальная валюта теряет свои позиции на фоне снижения мировых цен на нефть.

По состоянию на 10.20 биржевой курс доллара достиг 65,08 рубля, поднявшись на 0,23%, а стоимость евро увеличилась на 0,21%, до 72,82 рубля.

Снижение курса рубля связано с падением мировых цен на нефть. По данным торгов на Лондонской бирже ICE Futures в 10.00 мск нефть Brent с поставкой в октябре снизилась более чем на 1,5%, до $49,2 за баррель.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Доллар преодолел отметку в 65 рублей на открытии торгов

Падение курса российской валюты происходит на фоне снижения мировых цен на нефть

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