МИД РФ потребовал от Киева защитить российские учреждения от радикалов

Нападение националистов на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в украинской столице носило спланированный характер и стало возможным в связи с попустительством со стороны правоохранительных органов, в связи с чем Москва требует от Киева обеспечить безопасность загранучреждений РФ на Украине. Об этом сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова.



«Очевидно, что подобная «акция» носила хорошо спланированный характер и стала очередным проявлением набирающей обороты на Украине русофобской истерии. Вызывает недоумение бездействие украинских правоохранительных органов, чье попустительство позволило радикалам совершить эту ночную вылазку», — заявила Захарова.



По ее словам, тем более странным такое развитие событий выглядит на фоне состоявшейся буквально накануне встречи представителей Россотрудничества с руководством соответствующих подразделений правоохранительных органов Украины по вопросам обеспечения безопасности Российского культурного центра.



Она отметила, что в Москве требуют от украинской стороны неукоснительного соблюдения взятых международных обязательств, а властям Украины следует осознавать, что попустительство радикалам и их противоправной деятельности может повлечь за собой весьма тяжелые последствия.



Напомним, что 27 августа радикалы в Киеве напали на здание представительства Россотрудничества. Возле здания, предположительно, члены группировки С14 выкрикивали провокационные лозунги. «Их суть сводилась к тому, чтобы мы освободили политических заключенных, которые у нас не содержатся, и остальные традиционные для этой ситуации лозунги», — приводит «РИА Новости» заявление главы Российского центра науки и культуры (РЦНК).



Первый раз в этом году в Киеве радикалы забросали дымовыми шашками и файерами здание представительства Россотрудничества на Украине 15 апреля.

«Порядка 12–15 человек провели быстротечную акцию у здания Россотрудничества: выгрузили автомобильные покрышки у входа, но не успели поджечь, забросали территорию дымовыми шашками и файерами. К счастью, загорание не произошло. Никто не пострадал, имуществу ущерб не нанесен», — сказали в пресс-службе посольства РФ на Украине.



В следующий раз националисты заблокировали представителей посольства России в здании Российского центра науки и культуры в Киеве 7 июля. Вместе с дипломатами в здании оказались запертыми работники Россотрудничества.



Около трех десятков радикалов заняли актовый зал и, по словам очевидцев, кричали «Смерть России, смерть оккупантам!», «Здесь будут представлять книгу, в которой сплошное вранье». Они также испортили фотографии на стендах и повредили оборудование центра.



Спустя неделю радикалы забросали файерами здание Российского центра науки и культуры в украинской столице.

