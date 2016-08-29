Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
29 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

МВД РФ соболезнует семье полицейского, погибшего при атаке на пост ДПС

По словам официального представителя министерства, ведомство оказывает всю необходимую помощь родственникам Михаила Балакина

Министерство внутренних дел РФ выразило соболезнования родственникам полицейского, скончавшегося от полученных ранений при нападении злоумышленников на пост ДПС в подмосковной Балашихе, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее стало известно, что капитан полиции Михаил Балакин, пострадавший при нападении двоих мужчин на пост ГИБДД в Подмосковье 17 августа, скончался в НИИ имени Склифосовского от полученных ранений.

«Руководство и личный состав МВД России выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего и оказывает всю необходимую помощь семье полицейского. Светлая память о Михаиле Балакине навсегда останется в сердцах коллег», — приводит «РИА Новости» сообщение Ирины Волк.

Михаил Балакин скончался на 45-м году жизни, он служил в ОВД более 20 лет, из них более пяти лет — в ГИБДД главного управления МВД по Московской области, поделилась официальный представитель министерства.

Напомним, 17 августа на 20-м км Щелковского шоссе в районе города Балашиха двое мужчин, вооруженных огнестрельным оружием и топорами, совершили нападение на пост ДПС. В результате инцидента пострадали двое сотрудников службы Михаил Балакин и Николай Дрозд, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Оба злоумышленника были уроженцами Чеченской Республики, они были убиты в ходе нападения.

Написать комментарий
Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

МВД РФ соболезнует семье полицейского, погибшего при атаке на пост ДПС

По словам официального представителя министерства, ведомство оказывает всю необходимую помощь родственникам Михаила Балакина

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке