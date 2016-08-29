МВД РФ соболезнует семье полицейского, погибшего при атаке на пост ДПС

Министерство внутренних дел РФ выразило соболезнования родственникам полицейского, скончавшегося от полученных ранений при нападении злоумышленников на пост ДПС в подмосковной Балашихе, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее стало известно, что капитан полиции Михаил Балакин, пострадавший при нападении двоих мужчин на пост ГИБДД в Подмосковье 17 августа, скончался в НИИ имени Склифосовского от полученных ранений.

«Руководство и личный состав МВД России выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего и оказывает всю необходимую помощь семье полицейского. Светлая память о Михаиле Балакине навсегда останется в сердцах коллег», — приводит «РИА Новости» сообщение Ирины Волк.

Михаил Балакин скончался на 45-м году жизни, он служил в ОВД более 20 лет, из них более пяти лет — в ГИБДД главного управления МВД по Московской области, поделилась официальный представитель министерства.

Напомним, 17 августа на 20-м км Щелковского шоссе в районе города Балашиха двое мужчин, вооруженных огнестрельным оружием и топорами, совершили нападение на пост ДПС. В результате инцидента пострадали двое сотрудников службы Михаил Балакин и Николай Дрозд, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Оба злоумышленника были уроженцами Чеченской Республики, они были убиты в ходе нападения.