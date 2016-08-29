Собянин уволил замглавы департамента капитального ремонта Москвы

Петр Туркин ушел с поста по собственной инициативе
Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку замглавы департамента капитального ремонта столицы Петра Туркина. Об этом сообщили в администрации города в понедельник.
Сообщается, что Туркин покинул свой пост по собственной инициативе, передает «Интерфакс».
Туркин занимал должность замглавы департамента капремонта Москвы с 2013 года и отвечал за формирование и реализацию госпрограмм по благоустройству общественных пространств Москвы, пишет «Ридус».
Он также курировал организацию деятельности контрактной службы при закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Напомним, в Москве в рамках программы «Моя улица» проводится масштабное благоустройство центральных улиц и переулков города. На эти цели из бюджета города выделено 2,6 млрд рублей. Ремонт московских улиц по этой программе начался в столице весной 2016 года. Всего в план по реконструкции были включены 53 улицы и семь развязок на МКАД.
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