В СПЧ готовят новые антикоррупционные предложения

В Совете по правам человека при президенте (СПЧ) готовят пакет антикоррупционных предложений, призванных пресечь немотивированные траты бюджетных средств в регионах. Речь идет о случаях, когда местные власти запускают многомиллиардные проекты, притом что у них в регионе не выполняются социальные обязательства.

Как сообщил «Известиям» председатель рабочей группы СПЧ по противодействию коррупции, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, сейчас он с коллегами проводит анализ коррупционных практик и коррупционных рисков в стратегических проектах.

— Как правило, коррупционная рента закладывается при формировании проекта, — сказал он. — Есть стратегические проекты, в которые при разработке закладывают коррупционную идею, а бывает, особенно в регионах, когда проект изначально разрабатывается как коррупционный бизнес-проект для аффилированных структур. Возникает вопрос: как это можно определить и предотвратить? И мы говорим, что есть стратегия, определенная государством: майские указы, социальные проекты. В ряде регионов они не выполняются, у нас есть такие примеры.

И если, к примеру, в регионе сокращаются расходы на здравоохранение, не строятся дороги, больницы, школы, но при этом проводятся дорогостоящие работы по украшению города — это должно быть основанием для проведения проверки. Такой проект необходимо проверить на наличие конфликта интересов, аффилированных структур и т.д., считают в СПЧ.

— Зачем проводить систематические мероприятия по украшению города, когда на эти деньги можно построить социальные объекты, — отметил Кирилл Кабанов. — Если стратегические задачи, определенные руководством страны, не выполняются, а выполняются какие-то другие работы, возникает вопрос, кому это выгодно. Если это неинтересно гражданам, невыгодно руководству страны, значит, это выгодно какому-то бизнесу.

Кроме того, по мнению председателя комиссии, дорогостоящие проекты при невыполнении программ по майским указам должны стать показателем эффективности региональных властей.

— Есть депрессивные регионы. Губернаторы пытаются майские указы выполнить, но не выполняют, потому что не хватает средств. Но они и не тратят деньги на организацию постоянных праздников. Другое дело, когда губернаторы не выполняют майские указы, но тратят деньги на шарики и фонарики, тогда это неэффективность — ты мог выполнить и не выполнил, — подытожил Кирилл Кабанов.

Доклад, над которым он сейчас работает, будет заслушан на заседании совета, а затем представлен на встрече с президентом.

Председатель комиссии по безопасности Общественной палаты Антон Цветков заявил «Известиям», что не разделяет такой подход.

— Майские указы, безусловно, необходимо исполнять. Но мы не можем всё заформализовать и расписать, на что можно тратить деньги, а на что нельзя. Сложно запретить губернаторам траты на благоустройство. Одно дело, когда губернатор строит фонтан у себя в здании, и совсем другое, когда на центральной площади. Мы же находимся не на военном положении. Увеличение количества мест, где люди культурно могут провести досуг, прямо сказывается на количестве преступлений. Можно по-разному относиться к тому, как выполняется программа «Моя улица» в Москве, но людей, которые там гуляют, стало намного больше.

По его мнению, достаточно таких законодательных мер, как ограничения стоимости мебели для чиновников.

— Мы видим эффективную работу спецслужб по борьбе с коррупцией. Нужно активнее работать Счетной палате, спецслужбам, общественному контролю. Механизмов достаточно — при крупных тратах проводятся общественные слушания. Я бы лучше смотрел, где еще можно ограничить ненужные траты: автомобили чиновников, корпоративы. Благоустройство, я считаю, тоже очень важная стратегическая вещь. А если говорить о майских указах, я бы обращал внимание не только на выполнение, но и на качество выполнения, — заключил Цветков.