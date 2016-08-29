Директора школ отчитаются перед родителями и журналистами

С начала 2016 года по инициативе департамента образования Москвы директора школ проходят повышение квалификации по программе «Эффективный руководитель системы столичного образования». На сегодняшний день в ней участвуют более 600 руководителей образовательных организаций (это около 70% от общего числа всех директоров школ города). В конце обучения они должны будут подготовить и защитить перед общественностью управленческие проекты, направленные на повышение рейтинга школы. О том, что собой представляют эти проекты и каким должен быть сегодня руководитель школы, корреспонденту «Известий» Наталии Беришвили рассказал ректор Московского института открытого образования (МИОО) Алексей Рытов.



— Чему учатся директора в рамках вашей программы профессиональной переподготовки?

— Сегодня директор образовательной организации — это фактически руководитель огромного холдинга. Ему недостаточно классических знаний о менеджменте образования, которые при желании можно почерпнуть из открытых источников. Поэтому в рамках программы директора школ общаются по большей части не просто с носителями информации, а с тренерами. В основу программы входят такие модули, как «Основные управленческие навыки», «Личная эффективность руководителя», «Навыки современного лидера», «Тайм-менеджмент и делегирование полномочий», «Эмоциональный интеллект — основа лидерства», «Деловой этикет, имидж руководителя», «Управление конфликтами, стрессами и изменениями», «Навыки публичных выступлений», «Эффективные решения», «Корпоративные коммуникации», «Навыки работы с блогосферой и СМИ», «Финансовые механизмы управления качеством образования», «Дошкольное образование как уровень школьного образования», «Адаптивное образование для детей с ОВЗ». Среди тренеров есть известные телеведущие. Например, Татьяна Пушкина занималась с директорами школ постановкой дикции, Наталья Метлина учила грамотному общению с журналистами.

— Что вы рассчитываете получить в итоге?

— Основная цель обучения — это реализованный директором школы управленческий проект. Руководитель образовательной организации должен публично представить, что и как он планирует изменить в своей школе, чтобы повысить результаты ее работы.

— То есть повысить рейтинг школы?

— Да, именно так. Рейтинг — это показатель качества образования. В школе, которая находится на 600-м месте в рейтинге, может быть благоприятная атмосфера, ее могут любить ученики. Но она показывает низкие результаты. Ее выпускники не в состоянии набрать требуемое приличным вузом количество баллов на ЕГЭ, то есть дорога туда им закрыта.

— Коллектив школы и родители смогут повлиять на содержание управленческого проекта директора?

— Свою позицию директор будет обязан защитить публично в присутствии членов управляющего совета школы, родителей, представителей СМИ, а реализовывать проект будет весь коллектив школы. Эффективность управленческого проекта можно будет оценить через год-полтора. Оценка будет осуществляться на основе данных, находящихся в открытых городских информационных системах.

— Как вы думаете, справятся директора школ?

— Разрабатывать и реализовывать управленческие проекты директорам помогают менторы (директора-наставники). Не всё, конечно, пока получается. Но в числе менторов — более 70 директоров лучших школ Москвы. В феврале этого года в Сочи и в апреле в Москве они прошли интенсивные тренинги. В помощь директорам при работе с менторами специально созданы информационные ресурсы: интерактивная территориальная карта Москвы, с помощью которой можно было выбрать себе наставника; тематическая карта проектов директоров, с помощью которой можно найти сетевых партнеров и обсудить общие вопросы по разработке и реализации проекта; электронный формат детализации разрабатываемого проекта с возможностью получения экспертной и консультационной поддержки специалистов и т.п. Кстати, нашу идею создания института менторства хотят реализовать у себя наши коллеги в Сочи.

— Недавно в ходе всероссийского исследования выяснилось, что большинство директоров школ считают себя менеджерами и всё реже сами ведут уроки. Хорошо это или плохо?

— Однозначный ответ на этот вопрос дать сложно. Где-то хорошо, где-то плохо. Недавно главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сказала, что сама плохо плавает. И несмотря на это наша сборная — сильнейшая в мире уже много лет. Так что если директор московской школы, который сегодня является руководителем огромной организации, находит время и считает, что ему легче заслужить авторитет среди учителей, когда он сам ведет уроки, — это абсолютно его право. Но, как правило, авторитет управленцу прибавляет не это.

— А что прибавляет авторитет?

— Умение организовать людей, осуществить грамотный подбор кадров, нанять или вырастить хороших специалистов. Может быть, это крамольная мысль, но учителя не так уж виноваты, если в их школе дети получают плохое образование. Здесь на первый план по степени ответственности выходит фигура руководителя школы. Если у тебя плохой учитель, зачем его принимал на работу? Почему не отправил его на подготовку (курсы повышения квалификации, тренинги и т.п.)? А если отправлял — почему не проверил результат учебы, почему не сделал всё, чтобы учитель мог работать результативно. Поэтому основной причиной дефицита знаний у детей сегодня является, с моей точки зрения, не учитель, а руководитель образовательной организации, не сумевший организовать качественное обучение в школе. При этом он может пользоваться авторитетом у коллег как учитель. Это к вопросу об авторитете директора школы.