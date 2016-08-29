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Сбербанк сделает банкоматы доступными для людей с нарушениями зрения

Комплексы будут оснащены специальной системой с голосовым сопровождением операций

Новые банкоматы Сбербанка оснастят специальной системой для обслуживания клиентов с нарушениями зрения, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Технология уже работает на всех устройствах самообслуживания Сбербанка с аудиовыходом. В дальнейшем все новые банкоматы Сбербанка будут оснащаться аудиовыходом, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, слепым и слабовидящим клиентам будет необходимо подключить к банкомату наушник и активировать специальный сценарий с голосовым сопровождением операций, контрастным интерфейсом и возможностью использования PIN-клавиатуры и экрана. Кроме того, клиент кредитной организации сможет регулировать уровень звука подсказок и контрастность фона.

Соответствующая технология была разработана и реализована совместно с Всероссийским обществом слепых.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Сбербанк сделает банкоматы доступными для людей с нарушениями зрения

Комплексы будут оснащены специальной системой с голосовым сопровождением операций

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