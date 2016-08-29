Сбербанк сделает банкоматы доступными для людей с нарушениями зрения

Комплексы будут оснащены специальной системой с голосовым сопровождением операций
Новые банкоматы Сбербанка оснастят специальной системой для обслуживания клиентов с нарушениями зрения, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
— Технология уже работает на всех устройствах самообслуживания Сбербанка с аудиовыходом. В дальнейшем все новые банкоматы Сбербанка будут оснащаться аудиовыходом, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Чтобы воспользоваться новыми возможностями, слепым и слабовидящим клиентам будет необходимо подключить к банкомату наушник и активировать специальный сценарий с голосовым сопровождением операций, контрастным интерфейсом и возможностью использования PIN-клавиатуры и экрана. Кроме того, клиент кредитной организации сможет регулировать уровень звука подсказок и контрастность фона.
Соответствующая технология была разработана и реализована совместно с Всероссийским обществом слепых.
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