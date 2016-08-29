Создана следственная группа для расследования пожара в Москве

Расследование обстоятельств пожара на складе на северо-востоке столицы, унесшего 17 жизней, поручено специально созданной группе Следственного комитета РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение требований пожарной безопасности». Сейчас его раскрытием заняты 14 следователей и 7 экспертов-криминалистов.

Непрерывная работа сотрудников СК РФ на протяжении двух суток позволила в кратчайшие сроки произвести все необходимые следственные действия и назначить более 30 судебно-медицинских экспертиз, сообщает СК РФ.

Напомним, пожар на складе, расположенном на Алтуфьевском шоссе, произошел рано утром 27 августа, площадь возгорания составила 200 кв. м. Погибли 17 человек, из которых 14 —жители Киргизии.

По данным МИД Киргизии, все погибшие — молодые женщины, большинство в возрасте 18–25 лет.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим коллегой из Киргизии пообещал наказать виновных в гибели людей.